Les faits reprochés à Marc De Bruyn sont une incitation à la discrimination, à la haine, ou à la violence.





Le dimanche 16 février dernier, jour de la Batte, l’homme avait durant le service de midi, alors que sa brasserie était remplie, entonné des chants nazis et effectué des saluts hitlériens.

Le patron de son côté avait justifié ses actes par une consommation excessive d’alcool. Il nous indiquait le 19 février dernier, “j’ai déconné, on avait bu, il y avait du monde au comptoir et on a passé un disque malvenu. J’ai vraiment déconné, je m’excuse, […]”.





Des événements qui avaient engendré un appel au boycott de la part de nombreux Liégeois et Liégeoises.





À présent, Marc De Bruyn devra répondre de ses actes et s’expliquer devant la justice.





Pour que l’enquête puisse évoluer, le parquet de Liège lance donc un appel à témoins. Ils sont à la recherche de personnes ayant été témoins des actes décrits ci-dessus. Si vous êtes concernés, vous pouvez contacter la brigade judiciaire de la Zone de Police de Liège au 04/340.87.75.

Le 16 février dernier, le comportement du patron du café Lequet, lieu emblématique en Cité ardentes, provoquait l’indignation. Aujourd’hui, l’enquête suit son cours et le parquet de Liège lance un appel à témoins.