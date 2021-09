Ce lundi 27 septembre, le bateau Le Pays de Liège vous propose de partir en croisière à la découverte de la Montagne-Saint-Pierre ou de la partie flamande du Canal Albert. Trois possibilités vous sont proposées : croisière au départ de Liège avec balade guidée dans la Montagne Saint-Pierre ; croisière au départ de Liège avec découverte de la tranchée de Kanne et du début de la partie flamande du Canal Albert ; croisière au départ d’Haccourt avec découverte de la tranchée de Kanne et du début de la partie flamande du canal Albert

Prix de la croisière au départ de Liège : 15,10 € adulte - 12,35 € senior - 10,90 € enfant. Prix de la croisière au départ de Haccourt : 7,90 € adulte - 6,85 € senior - 5,50 € enfant… Réservation obligatoire au 04/387.43.33. ou sur www.bateaulepaysdeliege.be/fr/reservez-en-ligne. Les chiens ne sont pas autorisés.

Horaire :

13h30 : Embarquement à la Passerelle Saucy au centre de Liège.

14h00 : Départ en navigation vers Lanaye.

15h30 : Arrivée au pont de Lanaye.

Débarquement des personnes visitant la Montagne Saint-Pierre. Embarquement des personnes ayant choisi la découverte de la tranchée de Kanne et de la partie flamande du Canal Albert au départ d’Haccourt.

17h30 : Retour à Lanaye. Fin de la croisière à la découverte de la tranchée de Kanne. Retour à bord des "montagnards" et départ vers Liège.

19h00 : Arrivée à Liège-Passerelle.

Le bateau Le Pays de Liège propose tout au long de l’année diverses croisières au fil de l’eau sur la Meuse. Les croisières ensoleillées vous font partir à la découverte de Maastricht, du Canal Albert ou encore de la Montagne Saint-Pierre. Les croisières gourmandes raviront, elles, les épicuriens et les amateurs d’animation musicale. Envie d’un événement inoubliable ? Il est également possible de louer le bateau pour les fêtes privées, les réunions d’affaires, etc.