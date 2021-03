La chambre du conseil de Liège va examiner un dossier à charge d’un père de famille qui doit répondre d’avoir harcelé l’auteur des faits de mœurs commis sur son fils !

En effet, Marc, un entraîneur de football condamné à 3 ans de prison avec sursis probatoire pour avoir commis des attentats à la pudeur sur des mineurs et possédé du matériel pédopornographique a déposé plainte contre le père de sa victime.

Il a estimé qu’il était victime de calomnie, diffamation et de harcèlement de la part du père d’une des victimes parce que celui-ci avait diffusé son nom, sa photo et le traitait de pédophile sur Facebook.

Le premier dossier a débuté le 28 novembre 2013 à la suite d’une dénonciation par Facebook aux autorités pour avoir diffusé une image pédopornographique. Le 21 décembre 2015, un père de famille a déposé plainte. Il a pris la tablette de son fils de 10 ans et a parlé avec Marc en se faisant passer pour son fils. Marc lui a tenu des propos à caractère sexuel et envoyé deux photos de son sexe !

Marc possédait plus de 1 200 dossiers pédopornographiques. Il a eu des conversations avec un autre pédophile et il lui a signalé qu’il "entraîne les 5, 6 ans". Marc lui a précisé que "les enfants prennent leur douche tout nus, mais que les parents restent avec les enfants pour les laver et les rhabiller".

Renvoyé au tribunal

Aujourd’hui, c’est au père d’une des victimes de se retrouver devant la chambre du conseil. "La meilleure défense, c’est l’attaque", a estimé Me Jean-François Dister qui défend le père de famille. "Le fait qu’il a déposé plainte en mains du juge d’instruction, juste avant que l’on ne plaide, à l’époque, le dossier de mœurs devant le tribunal correctionnel est révélateur", a estimé l’avocat. Rappelons à ce titre que le plaignant a été condamné.

Le parquet a tracé un réquisitoire de non-lieu pour la calomnie mais un renvoi devant le tribunal pour le harcèlement. L’affaire sera plaidée le mois prochain.