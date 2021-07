À Pepinster, les parents de Donovan sont sous le choc :

On le sait : Pepinster est l’une des localités qui paye le plus lourd tribut aux inondations de la semaine dernière. Dans cette commune de moins de dix mille âmes, où vivent Donovan et sa famille. Qui ont craint le pire…

Les parents de Donovan se sont retrouvés coincés en dehors du village de Pepinster après avoir décidé de garer leur véhicule sur les hauteurs, afin de le préserver. Donovan, isolé de ses géniteurs, a eu très peur pour eux, notamment sa maman qui a été opérée de la hanche.