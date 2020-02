L’an dernier, le permis de végétaliser Liège s’était "mué" en un permis 2.0… plus accessible, plus pratique, il devait aussi permettre de végétaliser la ville à la vitesse du numérique et faire de la jungle urbaine une ville verte, où il fait bon… potager. Fort du succès des années précédentes, le permis de végétaliser 2020 a été relancé voici quelques jours.

Pour rappel, ce permis mis en place par la Ville avec le Centre Liégeois Le Beau Mur, doit encourager le développement de la végétalisation du domaine public en s’appuyant sur une démarche participative et une implication des habitants, des associations, des comités de quartier… Les objectifs sont clairs : "favoriser la nature et la biodiversité en ville, participer à l’embellissement et à l’amélioration de notre cadre de vie, changer le regard sur la ville mais aussi créer du lien social et favoriser les échanges", a rappelé Gilles Foret, échevin de la Transition écologique.

C’est en 2007, en Angleterre, sous le nom d’Incroyables comestibles, que ce "mouvement" a vu le jour. L’idée était en effet de réintroduire une alimentation locale et raisonnée dans le quotidien des citoyens face à un mode de "consommation" toujours plus global.

À Liège, ce mouvement a donc trouvé un terreau fertile avec, depuis 2017, la mise en place du permis de végétaliser, qui permet donc de créer des potagers urbains et dès lors de développer "une offre gratuite de nourriture à partager".

Intéressé ? Toutes les informations se trouvent via le lien suivant : www.permisdevegetaliser.be...