Les citoyens sont appelés à les applaudir chaque soir depuis les fenêtres et balcons

En ces temps de pandémie, les personnes en première ligne sont celles qui travaillent dans les secteurs des secours et médicaux. Ces personnes, comme toute l’année, font preuve d’un dévouement sans faille pour aider les personnes malades à se soigner.

Cette aide et ce dévouement sont encore plus remarquables lors d’événements comme nous en vivons actuellement. Pour les remercier, plusieurs initiatives ont été mises en place. Ainsi, sur Facebook, il a été demandé à la population de se mettre à leurs fenêtres et balcons à 20 heures pour applaudir et soutenir ces personnes qui sacrifient bien souvent leur vie de famille et leur propre sécurité pour soigner. Des sociétés liégeoises ont également tenu à apporter leur soutien aux membres du personnel de l’hôpital de la Citadelle à Liège.

Le personnel du Centre Hospitalier Régional a décidé de passer un petit message sur sa page Facebook : "MERCI !" C’est par ce mot en majuscules que le personnel a tenu à débuter ce partage." Vous êtes nombreux à nous proposer votre aide et votre soutien en cette période difficile. Merci à vous tous ! Vos encouragements et vos messages vont droit au coeur de nos équipes."

C’est également dans cet élan de solidarité que les sociétés ou les artisans ont fait de petits présents pour apporter des sourires dans le quotidien bien difficile du personnel soignant. " Merci aux sociétés Galère, Galler, Eiffage, Decathlon, à la chocolaterie Carré Noir et à la pizzeria Chez Antoine, de Grâce-Hollogne, pour leur soutien matériel !"