L’équipe fanion Messieurs du pétanque club « La Boule Vottemoise » vient d’accéder à la division nationale, une première depuis la création du club. « Nous sommes fiers de cet exploit, surtout qu’il intervient l’année des 20 ans du club. Je tiens à féliciter nos joueurs et je vous donne déjà rendez-vous le 21 mai pour un tournoi d’anniversaire à Herstal », se réjouit Claudy Gérard, président du club.

L’équipe compte 12 joueurs qui jouent ensemble depuis 5 ans. Elle est composée de trois triplettes avec à chaque fois une réserve. Elle est intergénérationnelle puisque l’âge des joueurs va de 24 à plus de 55 ans. « Nous étions en D2 fédérale et nous nous sommes fixé l’objectif d’arriver en D2 nationale, c’est maintenant chose faite. Le niveau est plus élevé et le challenge toujours plus passionnant. Je pense qu’on va progressivement viser le dernier niveau, la D1 nationale. Notre équipe en est capable », poursuit Christophe Vandermeulen, coach de l’équipe fanion.

Coup de projecteur



Au-delà du défi sportif, l’arrivée en division nationale du club lui offre une plus grande visibilité et permet de faire découvrir le magnifique boulodrome de l’Espace Marexhe inauguré en 2017 par Frédéric Daerden. Il est considéré comme le plus beau de Belgique et est en capacité d’atteindre 50 pistes. Actuellement, le club compte plus de 200 membres actifs et le bâtiment abrite le siège national et francophone de la Fédération Belge de Pétanque.

« Herstal a toujours accordé une attention particulière aux sportifs et à ses clubs. Nous mettons à leur disposition des infrastructures qui leur permettent de s’épanouir, d’être compétitif et d’accueillir des événements d’ampleur. C’est bien sûr une fierté de voir notre club arriver en division nationale. Cela permet de mettre en valeur ce sport qui est déjà très populaire, mais parfois peu connu du grand public », déclare Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.