Tribunal Il a permis la venue de réfugiés Irakiens.

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Omar, 32 ans, un des petits-neveux du défunt Saddam Hussein à 3 ans de prison ferme par défaut et une amende de 24 000 euros d’amende pour avoir commis de la traite des êtres humains. En réalité, il aurait avec d’autres, notamment un autre petit-neveu de Saddam Hussein, permis la venue de réfugiés irakiens en séjour illégal sur le territoire belge contre rétribution. L’autre petit-neveu, Hamad, avait déjà été précédemment poursuivi. Il a écopé de quatre ans de prison devant la cour d’appel de Liège.

Selon le parquet, ces personnes ont permis l’arrivée et le séjour d’illégaux provenant d’Iran, Irak et Syrie contre rémunération. Hamad et Omar ont été accueillis en Belgique comme réfugiés. Il semblait que la famille de Saddam Hussein, destitué et abattu après de graves troubles en Irak, n’était pas en sécurité dans son pays d’origine. Après l’exécution de ce dernier, les membres de sa famille ont fui le pays. Plusieurs membres de la famille ont trouvé refuge en Belgique.

Certains des prévenus bénéficiaient du CPAS. Ils ont été soupçonnés de trafic d’êtres humains et de faire transiter des Irakiens vers la Belgique et les pays Scandinaves. Des écoutes ont permis de démontrer qu’ils s’adonnaient bien au trafic. Ils effectuaient de nombreux voyages en Europe. Ils ont transporté par camions puis conteneurs des illégaux qu’ils ont ensuite hébergés après leur avoir fourni des documents d’identité falsifiés. Omar a également été arrêté. Il a accepté d’être renvoyé en Irak. Un huissier a été mandaté et a réussi à contacter le suspect sur place. Ce dernier ne s’est pas présenté devant le tribunal. Il a été condamné par défaut.