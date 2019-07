Concilier développement de l’énergie verte et préservation des espèces, telle est l’ambition d’Engie qui vient de placer ce jeudi un système de protection des chauves-souris par ultrasons sur une éolienne de son parc de Modave. Un test, le premier du genre en Europe - réalisé jusqu’en octobre, qui va permettre à l’entreprise de quantifier l’efficacité du dispositif.

Groupe d’espèces protégées, les chauves-souris sont attirées par les éoliennes, en raison de la chaleur qu’elles dégagent ou des insectes qu’elles attirent. Pour éviter que celles-ci ne soient percutées par les pales des éoliennes, Engie a installé cinq haut-parleurs à ultrasons "pour les repousser par la création d’un bouclier sonore", doublés de caméras infrarouges et d’un micro "pour détecter leur présence", et déclencher une mise à l’arrêt le cas échéant, comme l’explique Stéphane Bronckers, responsable recherche chez Engie Laborelec. Un système précis donc.

Pour l’heure , un système de mise à l’arrêt automatique des éoliennes existe à titre préventif, pendant certaines périodes de l’année, à certaines heures et dans certaines conditions de vent et de température. Un procédé non optimal " puisque l’on constate la présence de chauves-souris en dehors de ces périodes d’arrêt, et la protection n’est pas entière, ou bien l’on remarque l’absence de celles-ci, et la production d’énergie n’est pas idéale. On estime à 1 à 3 % de perte d’énergie".