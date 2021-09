Énergie Première tranche du plan quinquennal voté.

Lors du conseil de ce mardi soir, les élus liégeois ont été amenés à voter le marché de remplacement de l’éclairage public…

Concrètement, le vote de ce marché concerne la première tanche d’un vaste plan quinquennal particulièrement important pour Liège. Au total en effet, à l’horizon 2024, ce sont 15 000 des 20 000 luminaires situés sur l’espace public liégeois qui devront être remplacés. "On passe ainsi des anciens luminaires au sodium aux luminaires Led", nous a précisé l’échevin des Travaux Roland Léonard, "et donc d’une lumière jaune à une lumière plus ciblée et blanche". Cela permet aussi et surtout de réaliser d’importantes économies d’énergie, de l’ordre de 75 % sur la facture annuelle.

Des économies importantes réalisées grâce