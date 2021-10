Chaque année, à la mi-janvier, l’ASBL le Bastion rend hommage à Walthère Joseph Charles Dewé. Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que ce résistant, sans aucun doute le plus grand résistant belge et l’un des plus grands de toute la résistance européenne, le mérite amplement. Il est en effet le seul homme qui fut fondateur et chef d’un réseau de renseignement clandestin au cours des deux guerres mondiales.

Chef des services secrets et de renseignement La Dame Blanche (1914-1918) et Clarence (1940-1945), ce grand résistant liégeois a mené une vie exemplaire de courage et d’audace qui présente tous les ingrédients pour être portée avec succès à l’écran.

Dewé est né le 16 juillet 1880, rue Coupée, au Thier à Liège, dans la rue où se trouve le monument à sa mémoire.

Ingénieur civil des mines de l’Université de Liège en 1904, ingénieur électricien de l’institut Montefiore en 1905, Dewé, non content de sa formation scientifique, s’appliquera à améliorer ses connaissances dans les sciences humaines en suivant des cours de psychologie et morale à la faculté de philosophie et lettres. Enfin, il enlève en 1911 un diplôme supplémentaire en mathématique appliquée ! Il fit ensuite toute sa carrière à la Régie des téléphones et télégraphes.

Discipline implacable

Humaniste imperméable à l’intolérance, s’exprimant toujours sur un ton calme et mesuré et s’emportant face à l’injustice et la mauvaise foi, Walthère Dewé reprit en 1916, avec son ami Herman Chauvin, la direction du réseau de renseignement clandestin La Dame Blanche, créé par Dieudonné Lambrecht, fusillé par les Allemands à la Chartreuse, le 18 avril 1916.

Dewé trouva alors dans son épouse Dieudonnée Salmon une collaboratrice idéale qui sera toujours aux côtés de son mari dans les circonstances les plus difficiles. De cette heureuse union naîtront d’ailleurs quatre enfants : Marie en 1907, Walthère en 1911, Madeleine en 1914 et Jacques en 1920.

Avec la froide méthode intellectuelle de l’ingénieur et l’implacable discipline qu’il s’imposait et imposait, Walthère Dewé fit de ce réseau un outil d’une remarquable efficacité qui épargna des milliers de vies aux armées alliées. Le système, théoriquement sans faille, reposait sur un cloisonnement maximal des différents participants au réseau. Ce dernier compta 904 membres assermentés et 180 auxiliaires répartis dans toute la Belgique.

Dès 1939, réunissant les anciens de La Dame Blanche, Walthère Dewé recréait un service de renseignement, le réseau Clarence. Dès qu’il commence son action en juin 1940, il le proclame à ses collaborateurs : “L’Angleterre tiendra seule aussi longtemps qu’il sera nécessaire. Tôt ou tard, les États-Unis et l’Union soviétique seront contraints à l’intervention. La guerre sera très longue. Qu’importe ! La grandeur de la cause exige que nous ne fixions aucune limite à notre devoir. Quoi qu’il arrive nous irons jusqu’au bout.”

Dewé entame alors sa vie de proscrit. Il parcourt le pays en tous sens, hébergé par des amis sûrs ; il recrute des agents, noue des contacts, développe l’organisation générale du service, qui s’étendra du littoral aux pays rédimés.

Par l’activité incessante et l’omniprésence de Dewé, l’étau de l’ennemi se resserre de plus en plus sur lui. Le 7 janvier 1944, ses deux filles Marie et Madeleine sont arrêtées. Elles s’en iront à Ravensbrück d’où Madeleine ne reviendra pas.

Un inconnu abattu

Le 13 janvier, une communication téléphonique est interceptée par l’écoute allemande. Il est question de Thérèse de Radiguès et Dewé estime qu’un grand danger menace cette dernière. Il décide de se rendre chez elle, avenue de la Couronne, à Ixelles, afin de la prier de vite quitter sa maison.

Le 14 janvier, il se rend donc chez Thérèse de Radiguès. La police secrète surgit et l’arrête. Il parvient à s’échapper. Un officier de la Luftwaffe, montant la rue de la Brasserie lui barra le passage et tira sur lui. Un an, jour pour jour, après la mort de sa femme, une semaine après l’arrestation de ses filles, Walthère Dewé avait trouvé la mort.

Ce 14 janvier 1944, la Résistance perdait le plus grand de ses chefs. Le plus incroyable dans ce drame, c’est que l’ennemi ne savait même pas qui venait de passer à trépas. En effet, la police allemande ne découvrit jamais la véritable identité de ce M. Muraille…

Sur les 1 547 agents de Clarence, 47 tombèrent en action. À Ixelles, rue de la Brasserie, une plaque commémorative est apposée sur la façade de la maison au pied de laquelle Dewé fut abattu.

Les dates clés

1880 : Walthère Dewé est né à Liège, le 16 juillet.

1916 : Dewé reprend la direction du réseau de renseignement clandestin La Dame Blanche, créé par Dieudonné Lambrecht, fusillé le 18 avril.

1940 : Il lance le réseau Clarence.

1943 : Mort de Dieudonnée Dewé son épouse. Elle est foudroyée par une crise cardiaque à l’âge de 59 ans.

1944 : Arrestation, le 7 janvier, de ses deux filles, Marie et Madeleine, toutes deux agents du réseau Clarence

1944 : Walthère Dewé perd la vie en voulant sauver une membre de son réseau. Il est abattu à Bruxelles, un an jour pour jour, après la mort de son épouse.