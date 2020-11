Dans le cadre du projet du tram de Liège, plusieurs chantiers se terminent tandis que d’autres vont débuter. On fait le point.

La pose des quatre nouveaux carrefours à feux va bientôt se conclure sur les quais Timmermans et Vercour : ce sera terminé ce vendredi. Cette semaine, des sondages seront en outre réalisés rue Ernest Solvay.

Des travaux de sondages seront aussi réalisés rue de Sclessin du lundi au vendredi. La zone de chantier sera située à l’intersection entre le rond-point formé par la rue Paradis et la rue de Sclessin.

Les travaux d’égouttage et de déviation de réseaux souterrains sont prolongés sur le boulevard de la Sauvenière au niveau de la rue Lonhienne et de la place Xavier Neujean. La place Xavier Neujean sera fermée à la circulation automobile du mercredi au jeudi. Les emprises des travaux situés sur le boulevard de la Sauvenière à hauteur de la rue Lonhienne et de la place Xavier Neujean ont subi certains aléas indépendants de toute volonté. Les chantiers sont donc maintenus jusqu’à jeudi.

Des repérages du réseau de fibre optique seront réalisés place de la République Française à partir de lundi, et ce jusqu’au vendredi 4 décembre. La zone de chantier sera située en face de l’Opéra, sur le terre-plein entre les deux ronds-points. La circulation automobile ne devrait pas être perturbée.

Enfin, des travaux d’impétrants sont en cours sur la place des Déportés et sur le quai Saint-Léonard. Ils se tiendront jusqu’au 20 décembre. Une desserte locale sera ouverte entre la rue Marengo et la place des Déportés à partir de ce lundi.