Inondations Toujours pas d’ouverture en vue pour la liaison A 602 Angleur-Val-Benoît.

Depuis les inondations des 14 et 15 15 juillet derniers à Liège, la mobilité est fortement impactée aux alentours de la liaison autoroutière A 602, du tunnel de Cointe. Et pour cause, en débordant, les eaux de l’Ourthe ont littéralement submergé les quartiers de Chênée et d’Angleur… au point de s’engouffrer sur l’autoroute et de remplir la liaison du tunnel.

Depuis quelques jours toutefois, les pompages sont enfin terminés - l’eau atteignait le plafond des trémies de Chênée ainsi que des parties Grosses Battes (Angleur) et de Kinkempois - mais la date de la réouverture n’est pas encore arrêtée, car de nombreuses réparations sont encore nécessaires.