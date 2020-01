Cette fois l’administration n’a vraiment pas tardé…

Dans notre édition de vendredi, nous avons fait état de la décision du conseil d’État qui annulait le permis d’urbanisme du pont de Tilff, permis qui avait été délivré en mai 2016.

De facto, les travaux devaient théoriquement être à l’arrêt puisqu’ils étaient devenus "illégaux". Mais, dès la notification de l’annulation, les autorités compétentes ont immédiatement introduit une demande de nouveau permis tenant compte de ce qui avait motivé le Conseil d’État à annuler le précédent. En quelques jours à peine, le fonctionnaire délégué de la Région Wallonne a rendu son avis et a accordé un nouveau permis puisque ce dernier remplissait toutes les conditions. "Il a été délivré le 23 janvier", nous confirmait-on à la Région wallonne.

Pour rappel, l’annulation du permis était motivée par une question de phasage des travaux et de délais jugés trop longs au regard des prescrits légaux. En juillet 2016, trois riverains mécontents du projet avaient introduit un recours en annulation et y avaient développé plusieurs arguments. Tous avaient été balayés par le Conseil d’État, sauf celle où les requérants estimaient que le délai prévu pour le début de la deuxième phase de travaux est "exagérément long au regard du délai normal de péremption prévu par l’article 86 du Cwatup (5 ans), avec la conséquence que les autorités communales vont de ce fait rester liées pendant plus de dix ans par une conception du bon aménagement des lieux qui a prédominé en 2016".

En d’autres termes, les délais pour réaliser les travaux de la deuxième phase (abords) auraient été trop longs. Le paradoxe ici est que cette motivation retenue… stoppait le chantier. L’obstacle est apparemment franchi et les travaux vont pouvoir se poursuivre. Le chantier a toutefois déjà du retard…