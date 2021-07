Le pont de la Brouck à Trooz fermé ce lundi Liège Matthias Sintzen Entre 10 et 15 heures, il sera inaccessible. © Tonneau

Le village de la Brouck a été totalemenf dévasté par les inondations des 14 et 15 juillet. Certains bâtiments ne sont plus qu'un amas de briques et plusieurs personnes ont tout perdu. Le pont de la Brouck (rue du Pont) est le seul moyen de relier, en voiture, le petit village au reste de la commune. Mais lui aussi a été violemment touché.



Il est cependant resté accessible aux véhicules durant tout ce week-end, avec limitation. Concrètement, un véhicule léger pouvait l'emprunter à la fois. Les travaux de réparation et de consolidation seront effectués ce lundi 26 juillet. Le pont sera totalement inaccessible entre 10 heures et 15 heures, pour sa remise en place. C'est l'information transmise par la commune de Trooz.