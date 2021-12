Chaudfontaine Le pont avait été déplacé lors des inondations… il peut être réhabilité.

Le pont de la Rochette, à Chaudfontaine… sera bien sauvé. Lors des inondations de mi-juillet en effet, l’ouvrage avait subi de manière particulièrement brutale, la montée des eaux de la Vesdre. Au point de se déplacer complètement. Aujourd’hui, on annonce toutefois qu’il pourra enfin être reposé sur ses appuis et qu’il sera, dès lors, bientôt accessible. C’est la société Greisch, mandatée par le propriétaire du pont, l’AIDE (Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège), qui est en effet intervenue et qui a pu confirmer ce mercredi cette bonne nouvelle.

Pour rappel, il s’agit d’une des deux seules voies d’accès vers le village de La Brouck, avec le pont éponyme situé quelques centaines de mètres en amont…

"Le pont de la Rochette qui avait bougé à la suite des inondations de juillet, a été repoussé dans sa position initiale. Ce pont