C'est via les réseaux sociaux que Laura Iker, la bourgmestre d'Esneux a annoncé la bonne nouvelle.

"Selon mes informations, le 11 juin 2021, le nouveau Pont de Tilff sera mis en service. Quelques travaux seront encore effectués jusqu'à la fin août, mais la mise en service du pont et la suppression du passage à niveau seront deux avancées majeures pour notre commune".

"La mobilité, le caractère accueillant et la sécurité de notre commune seront fortement améliorés. La sécurité ? Les passages à niveau restent une source de danger et je me réjouis de leur suppression. Par ailleurs, les ambulances qui se rendent au CHU ne risqueront plus d’être bloquées au passage à niveau".

Et la bourgmestre de remercier tous les partenaires de ce projet et notamment Infrabel et le SPW. "C’est aussi pour moi l’accomplissement d’un combat personnel car il ne fut pas facile d’obtenir une solution et lorsqu’elle a été obtenue, il ne fut pas facile de la mener à bien. Je me souviens des nombreuses réunions lors desquelles il a fallu se battre pour expliquer le dossier aux riverains, trouver les budgets, définir des solutions techniques puis faire avancer le chantier. Mais le 11 juin, le ciel sera bleu au-dessus de notre commune qui aura un nouveau visage : plus belle, plus agréable, plus pratique et plus sûre".