Cinq mois après l’inauguration du nouveau pont de Tilff, pour les véhicules, ce fut au tour des piétons et cyclistes de pouvoir emprunter, ce mercredi matin, la toute nouvelle passerelle qui enjambe l’Ourthe, entre la place et la gare… cinq mois d’attente. Comme l’indiquait la bourgmestre Laura Iker, "enfin, les habitants de Tilff ont leur pont". À Tilff en effet, d’aucuns ont appris à prendre leur mal en patience dans ce dossier qui fut une véritable saga… à l’heureuse issue.

Chacun s’accordait ce mercredi en effet sur la parfaite réalisation de l’ouvrage qui survole majestueusement la rivière, en présentant de nombreux avantages : suppression des piles dans l’eau, suppression du passage à niveau en rive gauche, maintien du lien entre la gare et la place… le tout avec une architecture audacieuse. Pour atteindre ce résultat, il aura fallu plus de 12 millions d’euros. Et de la patience donc.

"En tant que CEO d’Infrabel je suis particulièrement heureux d’inaugurer cet ouvrage remarquable, qui plus est dans ma commune", expliquait ce mercredi matin Benoît Gilson, habitant d’Esneux, qui n’hésitait pas à plaisanter… "car c’est le seul projet ferroviaire qui aura duré plus que le RER".

© Tonneau

"Unique en Europe"

Résultat : un pont "unique en Europe", soulignait encore la bourgmestre, "qui allie la modernité et la mobilité douce". De son côté, Christie Morreale, ministre et également locale de l’étape, rappelait les difficultés rencontrées pour la réalisation de l’ouvrage : la colline, la gare, le chemin de fer… des éléments qui ont nécessité une conception sur deux étages et un léger déplacement du pont pour obtenir un lien fluide et sécurisé entre les deux rives, tant pour les piétons et les cyclistes que pour les véhicules.

Le pont de Tilff, un modèle en soi ? Comme le soulignait le ministre de la Mobilité Philippe Henry, il intègre en tout cas ces éléments qu’appelle aujourd’hui de ses vœux la Région wallonne : "À l’image des futurs mobipôles pour lesquels nous allons lancer un appel aux communes, il crée une interconnexion entre les différents modes de déplacements". Le tout, sans pile dans le lit de la rivière, un autre élément devenu primordial au regard des inondations de cet été.

© Tonneau

© Tonneau