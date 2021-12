Ce vendredi, une structure provisoire, composée de quatre modules de 30 mètres de long, a été posée pour refaire le pont de Louheau, situé sur la N61 entre Pepinster et Trooz, à Goffontaine. Le pont sera rouvert à la circulation locale le 17 décembre, après la réfection de la route située de part et d’autre de l’ouvrage, annonce le SPW.

Une excellente nouvelle donc pour la population, dont celle vivant juste à côté du pont. C’est que depuis les inondations, les usagers et les services de secours devaient faire un détour de plusieurs kilomètres, la vallée de la Vesdre étant coupée en deux. La nouvelle structure comprend deux voies de circulation et deux trottoirs.

"Il s’agit là d’une étape importante", ont d’ailleurs notamment commenté le ministre Philippe Henry et le ministre-Président Elio Di Rupo, présents sur le chantier, pour la pose de l’ouvrage.

Les quatre modules ont été posés grâce à une grue en quatre temps. Si les dimensions du pont sont identiques au précédent, le nouveau est d’une seule portée, donc sans pile (l’appui intermédiaire) en rivière. "C’est que le précédent étant descendu de 50 cm avec les crues de juillet", explique Patrick Levo, chef de projet responsable des ouvrages d’art pour la direction des routes de Verviers du SPW. Le coût des travaux liés à la pose de ce pont provisoire s’élève à 387 830 € TVAC.

Un pont provisoire ?

"On avait deux solutions : soit remplacer l’ouvrage par un ouvrage définitif ; soit placer un ouvrage provisoire et étudier un nouvel ouvrage pour un autre endroit. On a privilégié la seconde solution car c’était celle qui permettait de rouvrir le plus rapidement la nationale 61 au trafic." Une reconstruction au même endroit imposait en effet des travaux lourds et longs.

Le nouvel ouvrage sera situé en aval de l’actuel. Le pont provisoire (qui n’est que loué) sera, lui, rendu à la société Janson Bridging pour être réutilisé autre part. "La largeur du nouvel ouvrage permettra aussi de ne pas devoir fermer la nationale en cas d’entretien. Et surtout, on va pouvoir tenir compte du projet de la Vesdrienne dans celui-ci. L’année 2022 sera consacrée à l’étude du tracé et du nouvel ouvrage." Niveau timing ? "Au moins deux ans, s’il n’y a pas de soucis."

Caroline Beauvois