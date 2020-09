À l’occasion de la semaine de la mobilité et de la semaine verte 2020, le Port autonome de Liège organise ce samedi une visite exclusive de ses installations afin de faire connaître davantage les activités portuaires et afin de démontrer les diverses actions menées par le Port autonome de Liège en faveur de la biodiversité.

En étroite collaboration avec le Musée des transports en commun de Wallonie, cette visite se fera à bord d’un bus ancêtre ! Vous découvrirez une partie des activités portuaires, l’histoire du port, le terminal à conteneurs de Renory et la darse couverte du Port de Monsin. Le rôle incontournable du Port de Liège pour l’économie locale et nationale et toute son importance socio-économique pour la région liégeoise seront aussi démontrés et explicités.

Enfin, un accent sera bien évidemment mis sur les nombreux efforts réalisés par le Port de Liège en matière de biodiversité.

Envie d’en savoir plus sur le Port de Liège ? Inscrivez-vous sans tarder pour un combiné comprenant la découverte du Port autonome de Liège en autobus ancêtre et une visite du Musée des transports en commun de Wallonie !

Informations pratiques

9 h : Accueil au Musée des transports en commun de Wallonie, visite du Musée des transports en commun de Wallonie et présentation du Port autonome de Liège, le retour étant prévu à 12 h 30.

Tarifs : Adultes : 10 €, étudiants-seniors : 8 €, enfants (6-12 ans) : 6 €, - de 6 ans : gratuit, billet famille (2 adultes + max 3 enfants) : 28 €.

Réservations : Musée des transports en commun, rue Richard Heintz 9 ou au 04/361.94.19.