Le port autonome de Liège accueille le premier transfert transfrontalier Liège Aude Quinet © D.R.

La société Envisan, division environnementale du groupe Jan De Nul, spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets, et concessionnaire du port autonome de Liège, a accueilli jeudi dernier une barge chargée de terres contaminées non dangereuses en provenance de la région du Grand-Est France (Metz) en vue d’être dépolluées et transformées en sables et granulats lavés, au sein de sa nouvelle unité de lavage physico-chimique implantée au port de Monsin.