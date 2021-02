Pour la huitième année consécutive, les résultats du Port autonome de Liège sont en hausse… En 2020 en effet, malgré la crise du Covid-19, le Pal a enregistré une progression de 20 % (+19 701 équivalents vingt-pieds), avec un total de 115 921 EVP, ce qui permet au port de dépasser pour la première fois, et largement, la barre des 100 000 EVP. De l’eau a donc coulé sous les ponts depuis l’époque où le port encaissait les pertes liées à l’arrêt de la sidérurgie intégrée… de quoi faire dire aux autorités portuaires que la voie d’eau a encore de belles années devant elle.

Au niveau de l’activité "traditionnelle" pourtant, une légère baisse a bien été enregistrée dans ce contexte de crise. Mais le développement du rail au Trilogiport a, lui, contribué à faire de 2020 une année référence.

"À l’instar des ports maritimes européens, le Port de Liège a suivi le rythme de l’économie européenne et mondiale. Il a souffert d’un moindre dynamisme du commerce mondial en 2020. Le trafic global (eau-rail-route) s’est établi à 19,2 millions de tonnes de marchandises en 2020, soit une baisse de 9 % par rapport à 2019", précise-t-on au Pal. "Le trafic fluvial observe aussi un recul : près de 14 millions de tonnes de marchandises ont transité par les zones portuaires liégeoises, soit une diminution de 12 % par rapport à 2019. Ces diminutions reflètent l’impact économique de la pandémie de la Covid-19 sur les activités portuaires liégeoises". Pour la première fois depuis 10 ans, le chiffre d’affaires est aussi en léger recul (-7,5 %) et s’élève à 4.458.783,64 €. Le Port de Liège maintient néanmoins ses investissements 2020- 2024.

Le rail au service de la voie d’eau

Mais c’est donc bien grâce au Trilogiport que 2020 fut une année faste. Les importants travaux ferroviaires sur la plate-forme Liège Trilogiport ont permis de rendre celle-ci pleinement trimodale (eau-rail-route). Ces travaux ont consisté en l’extension de la voie ferrée existante, l’aménagement d’une voie supplémentaire et l’extension de la dalle du terminal à conteneurs (marché de travaux et marchés connexes). Et d’accueillir les premiers trains sur Liège Trilogiport en décembre 2020. "En plein essor, Liège Trilogiport a donc proposé en 2020 de nouveaux services pour répondre aux besoins et enjeux logistiques de la région avec une logique de développement durable", se réjouit-on encore au Pal. "La plate-forme a ainsi renforcé son rôle de hub grâce à cette liaison ferroviaire et à la construction d’entrepôts supplémentaires sur la zone logistique".