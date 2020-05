La situation était, ce lundi 11 mai à Liège, délicate dans certains commerces… En effet si de nombreuses règles sont logiquement édictées dans le cadre de la réouverture des commerces, comme le respect de la distanciation sociale, le port du masque pour les commerçants ou encore la mise à disposition de gel désinfectant, la question du port du masque obligatoire pour les clients, n’était quant à elle pas tranchée… Il semble d’ailleurs qu’elle ne le sera pas, et ce, malgré plusieurs requêtes allant dans ce sens.

Du côté du CDH à Liège en effet, on réclamait clairement ce lundi que le bourgmestre "impose à Liège à toute personne âgée de 12 ans ou plus de toujours avoir avec soi un masque et impose ce port du masque dans les commerces et dans les lieux où la concentration de personnes rend difficile la distanciation sociale, tel que l’hypercentre".

Dans les faits, si le bourgmestre Willy Demeyer a toujours indiqué qu’il était préférable de se munir d’un masque, il précisait également que l’imposer était tout simplement inopportun aujourd’hui… une question de légalité.

"En effet, nous ne pouvons pas aujourd’hui le rendre obligatoire car le gouvernement dit qu’il est fortement recommandé. Par ailleurs, nous ne pouvons pas faire moins mais pas plus non plus que ce que les autorités fédérales ou régionales nous indiquent", précisait ce lundi Willy Demeyer. En d’autres termes, rien de plus qu’une "forte recommandation"…

N’en déplaise aux commerçants exposés… "De notre côté il est clair que nous sommes pour", nous confirmait d’ailleurs Jean-Luc Vasseur, président du Commerce Liégeois, "dans de nombreux commerces dont les espaces sont restreints c’est aussi une question de respect".