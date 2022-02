Après Sophie Laguesse, la jeune chercheuse au CHU, en 2019, et le docteur Meuris, figure de proue dans la lutte contre la pandémie, l’an passé, le « Pouhon 2021 » a été officiellement remis à l’équipe des plantations de la Ville de Spa.

« Et ce n’est que justice », insiste Sophie Delettre, la bourgmestre, « Car ces hommes fournissent un travail exceptionnel tout au long de l’année. En outre, ils furent plus présents que jamais après les inondations de cet été pour conférer de nouveau et en un temps record à notre cité une décoration florale faisant l’unanimité. Tant auprès de nos habitants que de nos touristes. »

On notera que ces jardiniers hors pair ont obtenus trois années consécutives le label « Trois Fleurs », la plus haute distinction décernée en la matière par la Région wallonne. Une « exclusivité » en province de Liège.

« J’ai la chance de pouvoir compter sur des collaborateurs particulièrement motivés », se réjouit Olivier Hurdebise, le responsable principal, « Il faut savoir que nous traitons annuellement aux environs de 30.000 fleurs. Chaque printemps, nous nous efforçons de renouveler nos montages. Sans pour autant déterminer un thème bien précis. Disons que nous fonctionnons à l’inspiration. »

Pour marquer (doublement) le coup, le service des plantations a reçu le « Pouhon » (une œuvre en bois de Spa) ainsi qu’une caricature d’Oli.

© Ville de spa

« Si nos deux premiers lauréats étaient issus du monde scientifique, le 3e Pouhon consacre donc d’authentiques artisans déclinant une véritable âme d’artiste », conclut Michel Christiane pour le Conseil Consultatif de la Communication, organisateur de cet évènement.