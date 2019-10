11 600 personnes se sont déjà montrées intéressées par l’événement sur Facebook.

Pas de quoi en faire des caisses mais tout de même… Le "premier championnat mondial de caisse du siècle" devrait se dérouler le 18 octobre au Palais des Congrès de Liège. Une idée plutôt originale et qui fait beaucoup de bruit depuis quelques semaines. "Tout cela est parti d’un délire. Au départ, c'était bien entendu un fake. Mais ça concerne tout le monde et vu l’intérêt que les gens ont montré pour l’événement, je me suis dit pourquoi ne pas le mettre réellement en place", explique Marc Lievens, également organisateur de l’ "Hoppy Liège beer Festival Days", qui se débutera le 18 octobre au même endroit.

"Je n’ai pas spécialement créé cela pour attirer des gens au festival car nous sommes sold out chaque année. Je l’ai créé pour faire le buzz. Cela a bien fonctionné puisque j’ai été contacté par des médias internationaux, le plus récent étant France 3. Nous tiendrons donc bel et bien un stand au Palais des Congrès pour accueillir les participants", confie Marc Lievens.

11600 personnes intéressées, presque 3300 participants, … Marc Lievens ne s’attend évidemment pas à accueillir tant de monde. "Il y aura peut-être 50 personnes qui viendront. Nous proposerons différentes catégories : le pet le plus long, le plus bruyant et le plus mélodieux. Les vainqueurs repartiront avec un chou-fleur."

Rendez-vous donc à 18 heures… pétantes ce 18 octobre au Palais des Congrès pour voir si cet événement qui ne sent pas bon aura effectivement lieu.