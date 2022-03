La Ville de Seraing organise le dimanche 20 mars, au château du Val Saint-Lambert, le tout premier salon destiné aux femmes et à leur santé.

Cette manifestation spéciale intitulée Le Cœur de Femmes accueillera tout au long de la journée des professionnels de la santé - 5 cardiologues, 1 neurologue, des infirmières, une kinésithérapeute, une diététicienne et des acteurs du monde de la santé qui, pour certains, donneront notamment des conférences et répondront aux questions du public.

Cet événement est avant tout préventif. Il a pour vocation de sensibiliser et d’informer les femmes sur les maladies cardiovasculaires qui peuvent les toucher. Le phénomène semble d’ailleurs s’intensifier ces dernières années : dans le monde, 1 femme sur 3 décédera plus rapidement des suites d’une maladie cardiovasculaire que d’un cancer du sein.

Durant cette journée, les participants pourront, de 10 à 18 h, et de manière totalement gratuite, prendre part aux activités proposées par les partenaires. Ils pourront aussi bien se rendre de stand en stand que prendre part à des ateliers bien-être et/ou des conférences.

Des démonstrations seront également organisées et permettront au public d’assister à une simulation de prise en charge d’un patient et de voir tous les soins qui peuvent en découler (ambulance non urgente, SMUR, lit de réanimation, revalidation cardiaque).

Pour finir, celles qui le souhaiteront pourront se faire dépister par la Ligue cardiologique belge de 10 à 17 h ; elles pourront ainsi vérifier leur tension artérielle, leur taux de glycémie, leur diabète, leur BMI, bénéficier d’une échographie cardiaque, réaliser un test à l’effort ainsi qu’une séance de revalidation cardiaque ou encore récolter des infos auprès des stands tenus notamment par diverses associations.