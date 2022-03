Issu d’un partenariat entre les ASBL CIEP, FEC et le Foyer culturel de Sprimont, le Salon du livre engagé propose de rencontrer des auteurs, des maisons d’édition, des libraires et des associations engagés pour un monde plus juste, durable et inclusif. Il se déroulera les 17, 18 et 19 mars.

"Notre monde est complexe et souvent injuste. Il y a donc de plus en plus de raisons de militer ou s’engager pour telle ou telle cause", commence Thomas Gerard, responsable du service Formation à la FEC Liège et co-organisateur du salon. "Mais cet engagement personnel peut être, parfois, freiné par le manque d’inspiration", regrette-t-il.

Comment, dès lors, trouver les idées pour concrétiser son engagement ? "La littérature engagée peut être une source d’inspiration qui convainc certains de passer de la réflexion à l’action", explique Élodie Lambert, animatrice au foyer culturel de Sprimont et co-organisatrice du salon. "Le livre engagé a donc un double objectif : expliquer les enjeux et convaincre de passer à l’action. Il est devenu insupportable pour beaucoup de rester simplement spectateur… il faut reprendre notre destin en main."

Et justement, c’est ce que le Salon du livre engagé de Sprimont s’est fixé comme objectif en proposant au public des ouvrages inspirants et engagés sur les thématiques de la justice sociale, la transition écologique et l’engagement citoyen.

Programme

Grâce à l’action conjointe du foyer culturel et des ASBL CIEP et FEC - toutes les deux actives dans l’éducation populaire et permanente - un programme ambitieux et éclectique est proposé au public les 17-18-19 mars au foyer culturel de Sprimont : une exposition, des rencontres et 3 soirées événements autour de l’engagement (un débat, du théâtre action et un film documentaire). Le programme complet est accessible à l’adresse : https://bit.ly/35TgsOA.