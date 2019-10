François Yserantan, le président du PS d'Olne, a été victime d'une agression homophobe, vendredi à Liège.

Samedi, il s'est rendu à la police de Fléron afin de porter plainte. Un Olnois, bien connu pour être le président du PS local, a été victime d'une agression homophone vendredi soir, rue de la Sirène à Liège.

"On avait fêté l'anniversaire de maman et pour éviter qu'elle ne se fasse agresser, j'ai décidé de la raccompagner. Mon époux m'attendait un peu pus loin dans la voiture", raconte François Yserantant.

"Dans une rue mal éclairée, j'ai été agressé et roué de coups par un individu, simplement parce que je suis homosexuel", indique la victime qui au vu des coups reçus, est en incapacité de travail pour une durée minimale d'un mois.

"J'assume pleinement mon homosexualité et il est probable que mon agresseur me connaissait via mes activités politiques. Au vu des propos qu'il a tenus, l'homophobie ne fait aucun doute", conclut l'Olnois.