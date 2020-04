Depuis le début du confinement, c’est un fait : les producteurs locaux ont le vent en poupe… les raisons de ce "retour aux sources" ? Elles sont multiples mais, globalement, la confiance à l’égard d’une alimentation saine et locale et la crainte de fréquenter des supermarchés sont deux facteurs d’influence. En outre, le système de livraison à domicile séduit particulièrement…

Comme le constate aujourd’hui l’Apaq-W et le Collège des producteurs locaux, il y a globalement une hausse estimée entre 10 et 30 % des achats en circuits courts. Olivier Bierin, député Écolo, se réjouit quant à lui de ce regain d’intérêt, à Liège notamment, où le secteur est florissant : "la ceinture aliment-terre relève une même tendance dans les commandes en ligne de ses partenaires. Depuis le début de la crise du covid-19 et du confinement, la Coopérative Ardente a vu ses commandes hebdomadaires multipliées par deux, la coopérative Point Ferme recense une augmentation de 30 % de ses commandes et le mouvement citoyen Hesbicoop a vu ses 80 commandes hebdomadaires augmenter à 200 commandes".

Tout n’est toutefois pas rose pour les producteurs locaux comme le constate encore l’élu Écolo qui évoque ces freins comme la fermeture des lieux de vente, des restaurants, l’annulation d’événements et, bien sûr, le manque de main-d’œuvre…

Le son de cloche est d’ailleurs le même chez les "Petits Producteurs" qui disposent de 3 magasins à Liège. Outre le fait que le secteur est "sous pression par une hausse de la demande conjointe au lancement de la saison dans des conditions compliquées", constate Pascal Hennen, gérant des Petits Producteurs, on évoque aussi ce manque de main-d’œuvre. "Chez les maraîchers et les arboriculteurs, le début du printemps est une période très chargée… Or le confinement rend l’accès aux champs plus difficile… Les ouvriers saisonniers étrangers ne passent plus la frontière et les stagiaires ne peuvent plus travailler".

La solution ? Olivier Bierin souhaite jeter les pistes d’une "issue" positive durant et après la crise. Pour un secteur qui répond plus que jamais présent… et avenir ?

Des marchés rouverts au plus vite et…

Pour le député Écolo, des propositions doivent être suivies pour éviter que le secteur ne soit victime de son succès… Il s’agit de : rouvrir les marchés avec des mesures de distanciation physique stricte et mesures d’hygiène à respecter pour le service ; maintenir de la main-d’œuvre saisonnière en provenance des divers États Membres au-delà de leur quota de jours. Maintien nécessaire du fait de la fermeture des frontières ; engager des étudiants jobistes, hors du cadre actuel ; engager en bonne et due forme, et sur base volontaire, des sans papiers avec régularisation immédiate, et des réfugiés et migrants avec autorisations temporaires ; engager avec incitant pour les personnes mises en chômage temporaire ; donner l’accès aux offres d’emploi du secteur pour les personnes remises en liberté en fin de peine pour cause de covid19.