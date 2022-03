Face à la gare des Guillemins, au pied de la tour des Finances, les immeubles du projet Paradis Express poussent et évoluent progressivement pour dessiner le nouvel écoquartier idéalement situé à quelques pas de la passerelle La Belle Liégeoise qui mène au parc de la Boverie.

En tout, sept bâtiments doivent sortir de terre sur 35 000 m², mêlant nouveaux logements, bureaux, une crèche, établissements Horeca, commerces de proximité et de nombreux espaces verts. Parmi ceux-ci, quatre bâtiments sont construits et commercialisés par Matexi qui ambitionne la création de 115 appartements de 50 à 120 m2 (1, 2, 3 chambres) et studios, avec terrasse, 550 m2 de surface commerciale, et 115 places de parking en sous-sol, avec garage vélo.

"Il y aura aussi un arrêt du tram juste devant", spécifie Régis Ortmans, le nouveau directeur régional à Bruxelles et en Wallonie. "C’est un projet exceptionnel de par sa localisation, à 50 mètres de la gare." Les bâtiments, à l’architecture contemporaine, sont voulus passifs, "avec du triple vitrage et des normes environnementales élevées", sans oublier une toiture végétale.

"Nous avons déjà vendu 30 % des appartements", à des jeunes et moins jeunes. Il faut compter en moyenne 240 000 euros pour un appartement. Les travaux ont débuté, "nous sommes en train de réaliser le gros œuvre". Le montant total du chantier avoisine la vingtaine de millions d’euros. "On table sur une réception dans le courant de 2023", précise le directeur.

Du coworking

Outre la partie résidentielle, le projet Paradis Express est constitué d’une partie "bureaux" comprenant deux immeubles réalisés par Befimmo, spécialiste belge en environnements de travail. Les travaux sont en cours.

"Les deux bâtiments seront reliés au rez-de-chaussée par une butte offrant un jardin d’agrément et reprenant un parking vélos et ses facilités (douches, sanitaires, et locaux d’entretiens), et par les sous-sols dédiés aux parkings (174 places)", explique Befimmo.

La fin des travaux et des aménagements extérieurs pour cette partie est prévue pour fin avril 2022. L’ensemble des bureaux sont déjà préloués depuis 2019, "avant le début de la construction donc. Un grand succès", se félicite le promoteur.

On trouvera dans le bâtiment de onze étages Paradis Esplanade le SPW (11 600 m²) et Silversquare (3800 m²), et dans celui de six étages Palais Boverie l’Onem (3 000 m²) et Deloitte Liège (2 550 m²).

L’espace de coworking Silversquare Guillemins , a été pensé par le célèbre ambassadeur de la mode liégeois, le designer Jean-Paul Lespagnard. "Son utilisation remarquable des couleurs et des matériaux donne à l’espace ouvert une atmosphère unique. Ce sera un chef-d’œuvre de conception d’espace de travail", commente Befimmo.

L’espace de coworking s’étendra sur 3 283 m2 (rez, +1, +2). "Il y aura 74 bureaux privatifs avec 248 desks au total ."