L’équipe du Relab, le FabLab de Liège, travaille en collaboration avec le CHU de Liège, à un système de protection contre les projections de fluides lors des intubations et extubations des patients #COVID19. Ce prototype est actuellement en test. La médecine dentaire s’intéresse aussi à cette solution pour ses praticiens.

Le 23 mars, le JT de 19h30 de la RTBf immergeait les Belges dans une unité de soins intensifs dédiée au #Covid19, une vraie prise de conscience de la difficulté de la prise en charge de ces patients et plus particulièrement des patients intubés.

Deux jours plus tard, le FabLab de Liège, le Relab, était contacté par le département « Fluides » du CHU de Liège.

La demande ? Trouver un système de protection fixable aux tables opératoires pour protéger le corps médical des projections de fluides lors des intubations et extubation.

Grâce aux schémas et contraintes communiqués par le CHU de Liège, Bryan Stepien, manager du Relab, a prototypé une solution concrète : une boite en plexiglass à fixer aux lits opératoires (voir photo en annexe). Facilement désinfectable et interchangeable, le modèle peut être adapté à tout type de lit opératoire.

A l’issue d’un test réalisé dans la foulée en conditions réelles avec un patient, le Relab vient de finaliser une seconde version améliorée de son prototype. L’isolation intérieure et extérieure de celui-ci a été optimisé et un troisième accès a également été réalisé. Cette seconde version est actuellement en test. Une production à plus large échelle devrait voir le jour dès le prototype final validé par l’hôpital liégeois.

Par ailleurs, le CHR de Verviers a lui aussi passé commande mais cette fois pour un modèle plus petit et plus compact à destination de leur flotte d’ambulances.

L’application de ce concept ne s’arrête pas aux lits opératoires des hôpitaux puisque la Chambre Syndicale Dentaire a contacté le Relab pour trouver une solution similaire pour protéger une profession très sujette elle aussi à la diffusion de fluides.