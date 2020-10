Nous l’évoquions cet été, les travaux relatifs à la mise en "voie simple" pour les automobiles du quai des Ardennes devaient débuter à la mi-septembre. Cet axe de pénétration majeur de la ville de Liège (depuis Chênée) devait en effet passer de 2 x 2 bandes à 2 x 1 bande pour les automobiles, le côté situé le long du canal de l’Ourthe étant désormais réservé aux bus et aux cyclistes. Ce vendredi, le SPW a annoncé que les travaux s’achevaient. La voie est donc libre…

"Après plusieurs semaines de travail, le réaménagement temporaire du quai des Ardennes touche à sa fin. La Task Force Mobilité du Déconfinement - Ville de Liège, TEC, SNCB, Police, SPW, urbAgora, Uliège et Gracq - voit ainsi un nouveau projet réalisé", a précisé le porte-parole du SPW Mobilité.

Comme le rappelle ce dernier en effet, cet axe avait été identifié comme ayant un haut potentiel "pour redistribuer l’espace public en favorisant les modes alternatifs à la voiture". Un objectif fixé par la Ville de Liège en effet qui vise à passer à 5 % de part modale pour le vélo, à l’horizon 2025 (1 % actuellement).

Attractivité des bus

Le réaménagement de ce "demi-boulevard", côté Ourthe, présente plusieurs avantages comme une sécurisation en bord de rivière et une plus grande attractivité des transports en commun qui partagent avec le deux-roues le nouvel espace libéré.

La circulation automobile est quant à elle rabattue sur une bande par sens, afin de la rendre plus urbaine et de réduire ainsi sa vitesse, du côté des habitations, ce qui garantit le maintien d’un accès aux commerces, aux zones de livraisons et aux garages bien sûr.

Et de préciser au SPW Mobilité que ces aménagements sont encore temporaires. En effet, "l’ensemble du quai des Ardennes fera l’objet d’un réaménagement complet dans les prochaines années. Une enveloppe budgétaire est consacrée à ce projet dans le cadre du Plan Infrastructure et Mobilité pour tous de la Wallonie. Budget : 200.000 euros".