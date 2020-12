Herstal Après les premières maisons, la construction des appartements débute.

itué à quelques pas du centre de Liers, sur la commune de Herstal, le nouveau quartier baptisé "le domaine Charles Martel" sort doucement de terre. Tout bon Herstalien le sait : Charlemagne est né et a vécu à Herstal, dont Liers fait partie. "C’est pour rendre hommage à cette figure historique que nous avons donné le nom de son grand-père, Charles Martel, à notre projet", explique Georges Corman, directeur général de Batico.

L’entreprise développe un important projet immobilier situé entre la chaussée de Brunehaut et les rues Léopold Thonon et Provinciale à Liers. Ce quartier, enclavé, abritera à terme 79 maisons et 25 appartements. "Les premières maisons sont terminées, nous débutons à présent la première résidence de 15 appartements. Cette phase sera finie fin 2022", précise le patron.