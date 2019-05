Les accusés ont expliqué leur vie. En résumé, ils ont tout raté… Ils étaient oisifs et passaient leurs vies à traîner dans les rues. Une de leurs seules activités, c’était de jouer à la Playstation.

Aucun n’avait de plan d’avenir, encore moins d’ambition. Dorian Daniels, 22 ans, a été décrit comme paresseux. "Je jouais beaucoup à la Playstation, je fumais du cannabis." C’est un de ceux qui a été le plus violent physiquement avec Valentin. "Il a dit que ma sœur était jolie et qu’il voudrait bien la baiser. J’ai compris qu’il voulait la violer." Loïck Masson, 23 ans, a déjà doublé alors qu’il était à l’école primaire. Il présente un retard mental. Il s’en est pris à Valentin parce que sa petite amie a prétendu qu’il lui avait touché les fesses. Il s’agissait d’un mensonge. Killian Wilmet, 18 ans, riait lorsqu’il a été entendu par le juge à propos de l’assassinat de Valentin. "Ça ne me fait plus rire", a-t-il expliqué.