Visé Sur les six communes qui composent la zone de police de la Basse-Meuse.

Fin 2015, Jeff Nyssen un Tihangeois de 52 ans, était tué à Haccourt (Oupeye), à proximité du Cercle St-Hubert et du club des motards des Kurgans. Ce membre des Hells Angels avait été pris dans une bagarre entre motards rivaux. Atteint de coups de couteau, il était décédé des suites de ses blessures.

Par crainte de représailles, les autorités de la Basse-Meuse avaient décidé en janvier 2016 de prendre une ordonnance interdisant tout rassemblement de motards sur le territoire. Vu l’existence de nouveaux clubs de motards réputés violents et actifs sur le territoire de Basse-Meuse, et de nouveaux faits faisant état de risques pour l’ordre public en décembre 2017 et janvier 2019, cette ordonnance avait été prolongée.