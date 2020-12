Dans le cadre de l’appel à projets supracommunaux 2020 de l’ASBL Liège Europe Métropole (LEM), dix projets portés par 15 villes et communes en faveur d’une mobilité plus durable vont être soutenus. Parmi ceux-ci, la Ville de Herstal a obtenu une aide de 30 000 euros pour la réalisation d’une liaison entre la fin du Ravel 31 et la gare de Liers.

"Ce projet rencontre deux objectifs. Premièrement, il participe à l’amélioration du maillage des modes doux entre différentes villes de l’arrondissement, mais aussi à la promotion de ceux-ci. Deuxièmement, il renforce significativement la sécurité des piétons, cyclistes et navetteurs sur le territoire de Herstal" explique le bourgmestre f.f. Jean-Louis Lefèbvre.

Actuellement, il n’existe en effet pas de cheminement sécurisé pour les piétons et les cyclistes en direction ou venant de la zone d’habitat de Liers, et plus particulièrement au carrefour formé par la rue Léopold Thonon et la chaussée Brunehault.

"Nous sommes heureux que notre projet ait été retenu. Le Ravel 31 est un outil de déplacement quotidien qui permet de rejoindre les écoles, les centres de loisirs et les commerces de Herstal, Juprelle, Ans et Montegnée ou encore de rejoindre Liège. Notre volonté est de continuer à promouvoir ce type de mobilité qui rencontre un succès croissant", souligne l’échevin de la Mobilité Isabelle Thomsin. La Ville de Herstal a également envoyé sa déclaration d’intérêt à l’appel à projet "commune pilote Wallonie cyclable". "Si elle est sélectionnée, une commission communale vélo sera mise en place pour assurer la mise en œuvre des projets de politique cyclable", précise le bourgmestre f.f..

Aude Quinet