LIèGE Le système de rendez-vous a des répercussions sur les entrées et adoptions.

e sont en général, sur une année, environ 3 000 animaux qui transitent par la SRPA de Liège. Ceux-ci proviennent essentiellement de la province de Liège et, dans une moindre mesure, des provinces de Namur et de Luxembourg. Il s’agit, pour la plupart, de chiens et chats perdus, abandonnés ou saisis. Ils y sont soignés, voire vaccinés et pucés, en vue de les proposer à l’adoption.

Le budget annuel est loin d’être négligeable… De l’ordre de 2,3 millions d’euros ! Pour vivre et fonctionner, la SRPA de Liège peut, heureusement, compter sur des dons et legs testamentaires ainsi que sur une centaine de bénévoles qui assurent, notamment, les promenades quotidiennes.

Des bénévoles qui ne s’y rendent plus désormais en raison de la pandémie de Covid-19 et le refuge n’est plus accessible que sur rendez-vous, tant pour déposer un animal que pour adopter et ce, sans doute jusqu’en janvier. Autant dire que cela a fortement chamboulé la manière de fonctionner…

Habitudes modifiées

"Les autres activités non-