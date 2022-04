C’est non sans une certaine fierté que les autorités communales liégeoises ont inauguré cette nouvelle crèche, située dans le quartier Sainte-Marguerite. La crèche Agimont s’intègre en effet surtout dans un ensemble requalifiant tout un îlot urbain, dans le quartier Sainte-Marguerite… îlot formé par les rues Hocheporte, Agimont et de l’Académie. Ici, outre cette crèche, on retrouve plusieurs appartements, une place, et aussi, d’ici 2024, la Menuiserie, ce futur centre de l’économie sociale et entrepreneuriale, conçu par Novacitis.

Une crèche de 42 lits

La nouvelle crèche, située aux 1er et 2e étages du nouvel immeuble (5 étages), s’organise en trois services (bébés, moyens, grands), et offre dans chaque catégorie d’âge 14 places, soit 42 lits au total. Surtout, elle s’inscrit dans le cadre du projet “zéro déchet” porté par la Ville de Liège, fruit d’une collaboration entre la Ville et l’ONE. C’est ici que sera testée la crèche au sein de laquelle les langes lavables seront la norme.

Six appartements

Dans cet îlot toujours, on retrouve donc un ensemble de 6 logements (avec terrasse), se situant aux trois étages supérieurs de l’immeuble, 9 places de parking se situant quant à elles au rez-de-chaussée. “Ils bénéficient d’une consommation basse énergie, de beaux espaces de vie, de belles vues sur le quartier et d’une excellente qualité de finition globale”, se réjouit-on à la Ville de Liège. L’ensemble comprend 3 logements 4 chambres et 3 logements PMR 2 chambres. À noter que 4 de ces logements ont été utilisés pour venir en aide à des personnes sinistrées lors des inondations de juillet dernier.

Une place

L’îlot bénéficie également d’un espace public de qualité qui a été totalement repensé et végétalisé. “La placette créée rue Agimont permet d’offrir aux riverains et aux parents venant déposer leurs enfants à la crèche un espace de convivialité, agréable, lumineux et sécurisant. Cette placette a pour vocation de devenir un espace citoyen, un lieu de rencontre, d’échange, de partage et de cohésion sociale.” Des jeux pour enfants sont également aménagés. Le coût de ce projet immobilier plurifonctionnel est de 4 millions d’euros (1,5 million pour la crèche).

La Menuiserie

En complément du développement du nouvel îlot, la Ville de Liège dit avoir voulu assurer une liaison de Sainte-Marguerite vers le haut du quartier à travers un appel à intérêts pour un ensemble de bâtiments et terrain situés rue de l’Académie 53 comprenant une conciergerie et du terrain, soit 2 600 m². C’est Novacitis qui a remporté cet appel et qui s’attelle donc à construire “La Menuiserie”, futur centre de l’économie sociale et entrepreneuriale liégeois qui ouvrira ses portes début 2024.

“Elle proposera des services mutualisés et développera une dynamique soutenue par une programmation inédite (événements, formations, etc.), avec l’implication d’organisations et d’entreprises locataires du site et de partenaires.”