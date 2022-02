Des vignerons en formation avec des maîtres tailleurs français.

Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la viticulture… En province de Liège, on dénombre une bonne septantaine de vignerons, selon Michel Delrée, qui a été premier sommelier de Belgique et qui coordonne aujourd’hui le projet de vignoble expérimental situé non loin du fort de Flémalle. La Province de Liège a acquis ce site de 1,3 hectare (environ 4 500 pieds) dans le cadre d’un projet eurégional, nommé EMRWine, rassemblant quatre centres d’enseignement agricoles liégeois et limbourgeois (Belgique et Pays-Bas), dont le Centre provincial de formation en agriculture et ruralité (CPFAR) de la Province de Liège.

Projet qui a été présenté sur place, en juin dernier. L’objectif est de développer une viticulture plus verte sur le territoire de l’Euregio.

Début de semaine, le CPFAR y a lancé sa première action concrète, soit une formation théorique et pratique, axée sur la taille de la vigne, à destination des professionnels de la viticulture ayant adhéré à la charte de bonnes pratiques pour une viticulture de plus en plus verte. Non sans une certaine satisfaction, le CPFAR a ainsi accueilli des maîtres tailleurs de l’entreprise française Simonit&Sirch, spécialisée dans la culture de la vigne !