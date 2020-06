Le « Moment » accueillera 40% en moins de la clientèle qu’il accueille habituellement.

Mercredi, de nombreux restaurateurs attendaient avec impatience la conférence de presse du conseil national de sécurité afin de savoir à quelle sauce ils allaient être mangés. Dans le restaurant le « Moment » à Liège, plusieurs membres du collectif Wallonie Horeca s’étaient rassemblés.

La décision est finalement tombée peu après 16h, les restaurants pourront accueillir à nouveau des clients dès le 8 juin sous réserve de certaines mesures. Les groupes de 10 personnes maximum seront acceptés et les établissements devront fermer leurs portes au plus tard à 1 heure du matin.

Dans le restaurant liégeois le « Moment », on pourra dès le 8 juin, recevoir 60% des clients habituellement accueillis dans l’établissement. Jonathan Servais, administrateur général indique, « la ville de Liège met à notre disposition des masques, des gants et des gels hydro-alcoolique. Pour le reste, nous n’avions pas encore fait de frais en matériel comme des plexiglas, ne sachant pas ce qui allait être imposé ». Notons que depuis plusieurs semaines, l’établissement offrait la possibilité d’emporter de la nourriture, « le takeaway rapportait 10% de notre chiffre d’affaires initial en demandant 2 fois plus de travail », indique Jonathan Servais.

Le collectif Wallonie Horeca qui craignait de ne pouvoir accueillir que des groupes de 4 personnes, est finalement content de pouvoir recevoir des tablées de 10 personnes. " Après cette conférence de presse, on a finalement un sentiment mitigé. On a pas beaucoup de détails, on reste dans le flou", explique Jonathan Servais, qui précise " c'est une bouffée d'oxygène pour certains secteurs, mais d'autres on été totalement enterrés comme les traiteurs ou encore les boites de nuits". Ça ne sera pas facile pour les restaurateurs liégeois de se remettre de cette crise, mais tous se réjouissent de pouvoir à nouveau accueillir leurs clients.