La troisième saison des marchés de la Pleine Lune est mise en route pour cette année 2022 à Aywaille. Xavier Ehlen et Marc Lamy remettent en effet le couvert, en collaboration avec les commerçants de la rue Hongrée et reprogramment 8 dates.

Le principal changement pour cette saison est que ce marché se déroulera désormais le samedi le plus proche de la pleine lune, toujours de 16 h à 21 h. L’occasion de se rendre dans les commerces locaux et le centre historique d’Aywaille formé par les rues Saint-Pierre et Hongrée, où près de 30 artisans seront présents avec leurs produits locaux et leur artisanat régional valorisant le circuit court et durable. Les marchés se dérouleront les samedis 19 mars, 16 avril, 14 mai, 18 juin, 16 juillet, 13 août, 10 septembre et 8 octobre 2022. M.B.