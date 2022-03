Le marché "Court-Circuit" va adapter ses horaires, "afin de permettre aux Liégeoises et Liégeois de consommer local sur le temps de midi", a indiqué l'échevine Maggy Yerna, en charge du Développement économique.

Une vingtaine de producteurs réguliers et occasionnels seront donc à nouveau présents, tous les jeudis, à partir de ce jeudi 24 mars et ce, jusqu’au jeudi 27 octobre sur la place de la Cathédrale de 12 h à 17 h.

"L'heure d'ouverture de cette édition 2022 a été adaptée afin de permettre à chacun de profiter du temps de midi pour effectuer ses courses. Le principe du marché reste quant à lui inchangé : permettre aux Liégeois et aux Liégeoises de bénéficier de produits sains et locaux en plein cœur de la Cité ardente, tout en privilégiant un échange direct avec le producteur, de quoi garantir une rémunération plus juste et une meilleure traçabilité dans l’assiette".

Les aliments proposés au sein de ce marché sont exclusivement produits et/ou transformés dans la Province de Liège ou dans un rayon de 50 kilomètres autour de la ville. Cet événement fait ainsi la part belle aux fruits et légumes de saisons, aux produits laitiers, aux pains et pâtisseries, à la viande et à la charcuterie… sans oublier les cosmétiques, les bières ainsi que des friandises ou des produits issus de la ruche. Une attention particulière est portée sur l’information des consommateurs grâce aux panneaux de présentation des différents stands.

Au menu également : rencontre avec différentes associations de sensibilisation à l’alimentation durable, découverte des initiatives et animations des acteurs de la Ceinture Aliment-Terre liégeoise, de la Maison de l'Alimentation durable et inclusive de Liège et de l’ASBL Liège, Ville Santé.