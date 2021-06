Histoire De place forte à centre de séminaire en passant par résidence seigneuriale.

C’est en 1973 que la Province de Liège acquiert le château de Harzé, il y a près de 50 ans déjà. À l’époque, la politique immobilière était en effet différente et, rapidement, des travaux de rénovation furent entrepris. Et s’il est devenu depuis un centre de réception et de séminaires reconnu dans la région, il n’en fut pas toujours ainsi pour le bâtiment globalement érigé au 17e siècle. L’édifice actuel est en effet l’œuvre du comte Ernest de Suys de Lynden qui fit aménager, dans les années 1632 à 1645, l’ancien fenil transformé en une vaste salle des comtes. Le comte adapte en fait le domaine au goût de l’époque est ajoute la grosse tour d’angle et les deux ailes qui s’étirent jusqu’au corps de logis.