Le Roi et la Reine était en visite à Spa jeudi matin. Le couple royal est arrivé à 10h00 au centre culturel de Spa, où il a été reçu par la bourgmestre, Sophie Delettre et Hervé Jamar, le gouverneur de la Province. Après avoir discuté de la reconnaissance de la Ville d'eau au patrimoine mondial de l'Unesco, les souverains se sont rendus chez Spa Monopole, l'entreprise qui produit et commercialise notamment les eaux et boissons de la marque Spa. L'eau Spa Reine célèbre en effet cette année son 100e anniversaire. Après avoir visité le musée qui retrace l'histoire de l'entreprise et ce siècle d'existence, les souverains ont eu l'occasion de visiter la ligne de production et d'échanger quelques mots avec les travailleurs. Une aubaine pour le personnel de l'entreprise qui est fournisseur officiel de la cour.

Après cette visite, le couple royal s'est rendu au domaine de Bérinzenne où il a présidé une réunion de travail sur la gestion durable de l'eau, la protection des ressources en eau et la biodiversité.

La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, et des experts dans les domaines de la protection de l'environnement et de la biodiversité, participaient également à cette réunion.