Après deux années difficiles, le département des Affaires sociales de la Province de Liège propose, les vendredi 18 et samedi 19 mars prochains, à l’ancien Quartier militaire Saint-Laurent de Liège, la 14e édition du Salon du Volontariat.

Ce salon permet à 82 associations de venir à la rencontre des candidats volontaires, dans des espaces agréables, favorables au dialogue. Le choix est grand, entre l’aide sociale générale, la coopération au développement, la jeunesse et la petite enfance, l’intégration de la personne d’origine étrangère, la personne en situation de handicap et la santé.

Autour des associations, pendant ces deux jours, conférences, animations, ateliers et spectacles se succéderont : informations, expérimentations sensorielle, sportive et artistique, ainsi que des divertissements pour toutes et de tous.

Parmi ceux-ci : la conférence Defend – Conserve – Protect par Sea Shepherd Belgium pour la préservation des fonds marins et des cours d’eau, des rencontres dans le noir par La Lumière, un atelier de littérature et une ballade musicale africaine par Accord d’Ébène, des représentations de marionnettes liégeoises par le célèbre Théâtre à Denis,…

Bref, quels que soient vos centres d’intérêt, vous trouverez à ce 14e Salon du Volontariat de quoi donner un sens à votre engagement citoyen si vous avez quelques heures, quelques jours à offrir au secteur associatif qui s’investit au quotidien au niveau de l’aide aux personnes, au sens large.

En pratique : cela se passe à l’ancien quartier militaire Saint-Laurent, rue Saint-Laurent, 79, à Liège. Entrée gratuite. Horaire de 10 à 18 h, ces vendredi et samedi. Infos : www.provincedeliege.be/volontariat/salon.