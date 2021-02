Ce samedi 20 février, les acteurs du secteur culturel se feront entendre aux quatre coins du pays dans le cadre de l’action "Still Standing For Culture". Déjà plus de 100 actions sont prévues, dans plus de 40 localités différentes.

L’objectif ? "Dénoncer la hiérarchisation de ‘l’essentiel’ et du ‘non-essentiel’, dénoncer l’iniquité et l’absurdité des mesures gouvernementales, et une nouvelle fois, montrer tout le désarroi du secteur culturel qui fait toujours partie des nombreux oubliés malgré les multiples sollicitations auprès du politique", explique le centre culturel de Welkenraedt, qui en soutien à cette action, publiera sur sa page Facebook et son site internet des clichés et vidéos illustrant le vide qui règne depuis des mois au sein de ses infrastructures et dans lequel sont plongés les employés…

De Verviers à Liège

Le centre culturel de Welkenraedt sera également représenté par sa directrice et des membres du personnel lors de la "Pause des Empêchés" organisée par le centre culturel de Verviers ce samedi 20 février de 15 h à 15 h 30 devant l’hôtel de ville de Verviers, sur la place du Marché.

Vêtus de noir et arborant un signe de "culture empêchée" (brouette d’agendas inutiles, croix noire sur le masque, mains attachées avec un instrument dans le dos, etc.), les acteurs culturels de la région verviétoise manifesteront silencieusement, de façon statique, dans le respect de la distanciation physique et pacifiquement "afin d’exprimer l’idée que si notre secteur est en souffrance et empêchés dans notre action, nous sommes toujours bien debout, présents et actifs", explique le centre culturel verviétois.

"Au-delà du poids économique du secteur culturel, il y a urgence à défendre la culture comme bien commun, et son accès comme droit fondamental au même titre que l’accès aux soins, à l’éducation ou à la justice."

À Liège, l’ASBL Les Grignoux participera également à l’action sur son site du cinéma Sauvenière. Le public pourra aussi témoigner de sa solidarité en écrivant un message de soutien sur les fenêtres du bâtiment. Une projection de films muets (Le Criquet, Laurel et Hardy) sera aussi organisée sur les fenêtres de la brasserie, de 14 h à 17 h.