C’est l’appel qui a été lancé par deux kinés indépendants de la région liégeoise.

En cette période de crise, laquelle est visiblement appelée à durer, liée au coronavirus, il est des professions qui souffrent davantage que d’autres. On pense notamment en l’espèce au secteur horeca ainsi qu’à celui du tourisme ou encore de la culture.

Sans oublier bien entendu les professionnels des soins de santé parmi lesquels les médecins et les infirmiers qui ont été et sont toujours en première ligne. Mais c’est sans compter les professions paramédicales telles que les dentistes, les kinés, les logopèdes, les psychologues, etc.

Depuis le début de la crise actuelle, ces derniers se sont sentis quelque peu oubliés du monde politique. Et c’est d’ailleurs la raison d’être d’une pétition citoyenne qui a été lancée début avril via la plateforme avaaz.org. Celle-ci est l’œuvre de Jean Schaus et Thibaud Van Heusden, soit deux kinés indépendants de la région liégeoise.

Se disant comme d’autres collègues dans une situation "intenable humainement et financièrement", ces deux diplômés de l’ULiège réclamaient des mesures. À commencer par l’octroi d’une indemnité compensatoire en forme d’aide financière. Laquelle, depuis peu, a fini par leur être octroyée par la Région.

12 000 signatures

"On s’est adressé tant aux niveaux fédéral que régional et dans un premier temps ils se sont renvoyé la balle", explique Jean Schaus. Estimant que la pétition, qui a réuni plus de 12 000 signatures, a joué son rôle, il se dit satisfait de cette prime unique de 2 500 euros qui a donc été octroyée.

Mais selon ce dernier, cela ne règle pas tout. En effet, un besoin de matériel de protection est toujours existant. Et ce afin de continuer les soins de manière à éviter la propagation du virus. Les professions concernées ayant ceci de particulier qu’il est parfois difficile voire impossible de maintenir des distances physiques avec les patients.

"Pour ma part, j’avais encore un petit stock de masques et j’ai pu me fournir auprès de Liège Métropole." Mais le jeune kiné liégeois de faire référence aux autres collègues n’ayant pas eu cette possibilité. Outre les masques, d’autres équipements de protection sont également nécessaires tels que des gants ou encore du gel hydroalcoolique.

Et ce d’autant plus à l’heure de la reprise des consultations. Ce qui est le cas depuis ce lundi 4 mai même si Jean Schaus ne s’attend pas forcément à un rush. Et si ce dernier, en ce qui le concerne, a pu continuer à recevoir environ 15 patients par semaine, contre 80 auparavant, la plupart des activités étaient à l’arrêt. La reprise doit selon lui se faire en adaptant les pratiques et en veillant au respect des mesures de sécurité.