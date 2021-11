La Ville de Seraing vient tout juste de se doter d’un nouvel outil "efficace" pour le nettoyage et le désherbage des voiries: une balayeuse.



Utilisée depuis quelques jours sur le territoire, "elle permet de soulager et de faciliter le travail des ouvriers".



"Les derniers mois assez pluvieux sont un des facteurs qui expliquent la propagation et la croissance impressionnante des végétaux. A Seraing,

comme ailleurs, les herbes en tout genre n’ont cessé de se développer partout sur le territoire et ce, à une vitesse fulgurante.



De plus, l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour en venir à bout est une difficulté supplémentaire pour les ouvriers pourtant extrêmement impliqués dans l’entretien de la Ville", explique la Ville.



Afin de les aider dans leur tâche et d’offrir à la population un territoire entretenu où il fait bon vivre, la Ville de Seraing a récemment



fait l’acquisition d’un nouvel outil efficace : une balayeuse flambant neuve ! Elle permet le nettoyage des filets d’eau, de la voirie et permet surtout de désherber.Un ustensile devenu indispensable pour le service des travaux qui l’utilise depuis plusieurs jours à différents endroits du territoire, notamment le long des grands axes, des îlots centraux et en bordure des trottoirs longeant des parcelles communales.Depuis lors, elle tourne sur le territoire. Il y a quelques jours, les équipes ont nettoyé le boulevard Galilée à l’aide d’une débroussailleuse, d’une cisaille et de la nouvelle balayeuse.