Cette décision semblait inévitable… la commune d’Aywaille l’a annoncé ce mardi soir en effet : "Au vu de la situation sanitaire actuelle, le site du Ninglinspo sera fermé au public à partir du 4 novembre, à l’exception des habitants, des résidents et des personnes qui logent au moins une nuit sur les communes d’Aywaille, Theux et Stoumont". Concrètement, comme cet été, il s’agit d’éviter un afflux de personnes dans ce site bucolique qui, en cette période de vacances, attire plus que jamais. Il faut dire que les activités permises sont désormais restreintes et les touristes sont nombreux à venir à Aywaille pour y pratiquer la randonnée. Dans le vallon toutefois, le chemin est sinueux et les ponts à traverser, les rampes à saisir et les cordes à tenir le sont tout autant… Comme cet été dès lors, il a été décidé de limiter l’accès au site. Déjà, la commune d’Aywaille a annoncé réfléchir à une solution pérenne pour limiter l’accès à ce site, pour des raisons de sécurité notamment. Les véhicules garés le long de la nationale sont en effet trop nombreux et le risque d’accident est grand. En outre, il s’agit aussi de préserver ce site exceptionnel, la faune et la flore qu’on y trouve… Sur place, les cartes d’identité ou attestations seront exigées par la police. M.B.