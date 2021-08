Le bail arrivant à terme, le SPF Finances quitte définitivement les bureaux qu'il occupait encore rue Haute 67 à Seraing pour rejoindre la tour des Finances quartier des Guillemins à Liège.



Ce mercredi matin, la Protection civile était présente avec deux camions devant le bâtiment pour transporter du mobilier désaffecté vers les communes victimes des inondations de mi-juillet que sont Esneux, Pepinster et Limbourg. Tables, armoire et chaises de bureau étaient ainsi étiquetés selon leur destination finale. Au lieu de vendre le mobilier de bureau via les Finshop, le SPF Finances a en effet décidé d'offrir le mobilier aux administrations communales sinistrées. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), présent sur place, s'est d'ailleurs retroussé les manches pour aider l'équipe de la Protection civile à transporter le mobilier.

© Benjamin Leveaux

"Nous avons déjà pris des mesures fiscales pour reconstruire des maisons, fournir du personnel, nous apportons aujourd'hui un support matériel de bureau vers les communes demandeuses. La volonté est de leur permettre de se remettre au plus vite au travail pour répondre aux besoins des habitants", s'est exprimé le ministre. Par la suite, d'autres communes pourront également être fournies selon la demande.



D'autres dons à venir



Au SPF Finances, c'est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale qui est en charge de la vente, du recyclage et, si nécessaire, de la destruction de biens meubles saisis ou encore de biens meubles qui ne sont plus utilisés par les autorités. Pour la vente, le service publique passe habituellement par Finshop. "Les biens sont ainsi vendus aux enchères à des sociétés ou des citoyens", explique Véronique Simon, responsable de Finshop.

Dans une prochaine étape, le SPF Finances offrira également des biens tels que des petits appareils ménagers aux différents centres en charge de la distribution au profit des citoyens touchés par les inondations.